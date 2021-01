Twa coronagefallen by Cambuur foar útwedstriid tsjin Eindhoven

De Ljouwerters binne ôfrûne moandei wer begûn, nei in hiele koarte winterstop. "Dy pear dagen frij ha ús goed dien, fyn ik", seit Henk de Jong. "Ik bin net gek, ik seach ek wol dat it fuotbal de lêste wedstriden wat minder wie. Mar we ha wol de punten pakt, en dat bliuwt it belangrykste."

Ek oanfierder Erik Schouten wie bliid mei de frije dagen: "Zo'n korte winterstop is raar, maar ook wel lekker. Sowieso om even de druk eraf te halen, dat je even bij je familie kan zijn. Iedereen is nu weer fris, we hebben er weer zin in. En dan is het nu ook niet zeuren, maar lekker voetballen."

Eindhoven út: altyd lestich

Sneintemiddei stiet yn Eindhoven it earste duel fan 2021 op it programma. "Eindhoven is gewoan in lestige tsjinstanner. Dat sis ik elke wike, mar it is ek elke wike wol sa", laket De Jong. "Tsjin ús kinne teams altyd wat mear. Sy stean yn it linkerrychje, der binne genôch ploegen dy't dêr punten ferspylje. Wy moatte sels ús fuotbalnivo omheech bringe, want it komt ús ek net oanwaaien."