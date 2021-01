Tal nije besmettingen opnij boppe trochsneed, ek wer fiif stjergefallen meld

It werklike tal besmettingen leit nei alle gedachten heger. Yn dizze perioade litte minder minsken har teste. Foar it earst yn sân wiken hat GGD Fryslân minder testen ôfnommen as in wike earder. De GGD tinkt dat minsken mei klachten har mei de feestdagen net teste litte wolle en it útstelle of hielendal gewurde litte.

De measte besmettingen binne de ôfrûne 24 oere meld yn Ljouwert, nammentlik 56. Dêrnei komt Súdwest-Fryslân mei 32.

Wer fiif stjergefallen

Der binne foar de tredde dei op rige fiif stjergefallen as gefolch fan corona meld. It giet om twa ynwenners fan Dantumadiel en dêrnjonken ien yn Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân en Noardeast-Fryslân. Der binne gjin minsken it sikehûs yn rekke.

Lanlik binne freed 8.215 nije besmettingen meld.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):