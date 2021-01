Dijkstra Draisma hâldt fertrouwen yn goede ôfrin foar Cambuurstadion

It wie in ferfelende meidieling, seit Dijkstra oer it boadskip dat Wyckerveste de business case net mear sitten seach. "It is in hiel lestich proses. Wy sitte der al sân jier yn. En ik kin der ek net alles oer kwyt, want it is in te gefoelich dossier."

De bou fan it stadion wurdt dus wer útsteld, mar in part fan de ûntwikkeling fan it Ljouwerter WTC-gebiet giet wol troch. "Wy ha de ûntwikkeling fan de Snekertrekweg en de supermerken nei ús ta lutsen", fertelt Dijkstra. "Dat ha we sels ûntwikkele en der giet ek noch hieltyd in substansjele bydrage nei SC Cambuur, dat giet om miljoenen."