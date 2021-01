Tweintich kij nei oeren rêden út jarreput

Ekstra bykommend probleem wie dat de jarreput noch foar de helte fol siet mei jarre. De brânwacht fan Nijhoarne waard oproppen omdat se in spesjale feetakel ha om de kij út de jarreput te krijen.

It wurk wie ekstra swier, omdat de brânwachtlju spesjale maskers op ha moatte fanwegen de skealike gassen. Hoe't de kij der no oan ta binne, is net bekend.