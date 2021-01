Brânwacht al oeren dwaande om tsien kij út jarreput yn Noardburgum te heljen

De brânwacht fan Nijhoarne is ekstra oproppen omdat se in spesjale feetakel ha om de kij út de jarreput te krijen. Der is yntusken ek in nije brânwachtploech oan de slach gien om de kollega's dy't al sa'n seis oeren oan it wurk wiene ôf te lossen.

It wurk is ekstra swier omdat de brânwachtlju spesjale maskers op ha moatte fanwegen de skealike gassen.