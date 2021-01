Boargemaster Oebele Brouwer: "Yn Twizelerheide is it knap gien"

"Yn Twizelerheide is it knap gien", seit boargemaster Oebele Brouwer fan Achtkarspelen. Yn de oanrin nei âldjiersnacht wie it dêr ûnrêstich, mar dêr is in soad enerzjy yn stutsen. "We ha in wike lang mei minsken praat en ús gesicht sjen litten." Oer de rest fan syn gemeente "mei er net kleie oer hoe't it gien is."

Hy begrypt hiel goed dat de jeugd by de muorren opfljocht omdat se neat kinne, mar de agresje tsjin helpferlieners kin er mei de holle net by.