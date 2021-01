Hast 15.000 fêststelde coronabesmettingen yn Fryslân yn 2020

De measte positive testen binne de ôfrûne wike meld yn de gemeente Súdwest-Fryslân, yn totaal 288. Yn de gemeente Ljouwert wiene de ôfrûne wike 277 fêststelde besmettingen, yn Noardeast-Fryslân 167.

Fiif stjergefallen

It tal stjergefallen leit in stik heger as de ôfrûne wiken. It wiene der 19, safolle ha it der noch net west yn ien wike. "Het is inderdaad een heel hoog aantal nu", seit Everhard Hofstra fan de GGD Fryslân. "Daarin zien we terug dat we momenteel hoge aantallen besmettingen zien, dat zien we ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar overlijden mensen vaker."

It offisjele stjertesifer yn Fryslân yn ferbân mei corona stiet no op 172. It werklike tal stjergefallen as gefolch fan it firus leit heger, om't net elkenien test wurdt.