Drokte by dokterswacht yn âldjiersnacht; sikehuzen like drok as oars

De dokterswacht krige foaral in protte meldings út it noarden fan de provinsje en út Ljouwert. Dy hiene faker te krijen mei fjochtpartijtsjes as mei fjoerwurk. De Fryske sikehuzen hiene it ûngefear like drok as oare jierren. In lyts tal meldings hie mei fjoerwurk of karbid te meitsjen. By sikehûs Tjongerschans op It Hearrenfean wie ien fjoerwurkslachtoffer en fiif oare meldings dy't mei âld en nij te krijen hiene. De Fryske sikehuzen meitsje gjin meldings fan agressy of geweld tsjin helpferlieners.

Brânwacht

De brânwacht yn Fryslân is op âldjiersdei en -nacht 76 kear nei in brân gien, dat is wat minder as ferline jier. Yn 2019 wie it 83 kear, it jier dêrfoar 96 kear. Neffens Wim Kleinhuis fan de Veiligheidsregio hat de brânwacht it de hiele nacht drok hân mei it útmeitsjen fan brannen. Ek binne brânwachtminsken lestich fallen yn har wurk, se binne bygelyks bekûgele mei fjoerwurk of bierfleskes.

Karbidkanon

It grutste ynsidint wie op De Jouwer. Oan de Tolhûswei is op âldjiersjûn in karbidkanon ôfsketten. Dêrby binne de ruten fan Hotel Anne-Klare sprongen. Ek in wenhûs hie skea, krekt as de pannen fan 't Stokertje en de biowinkel.