Hûs yn Langsweagen baarnt folslein ôf; bewenner rekket ferwûne

In oare man dy't yn in caravan op it hiem slepte, is wekker makke troch de helptsjinsten. Hy is neisjoen troch ambulânsemeiwurkers.

De wenning kin as ferlern beskôge wurde. It is net slagge om alle bisten út de wenning te krijen. Der kaam in soad reek frij by de brân. It is noch net dúdlik wat de oarsaak fan de brân west hat.