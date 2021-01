Foarwerp nei binnen smiten by plysjeburo Dokkum

Neffens de teamsjef fan it plysjeburo hat der in slim ynsidint plakhân by it plysjeburo. Wat dat krekt is wurdt letter bekend makke. De wurdfierder fan de plysje Noard-Nederlân woe allinnich kwyt dat der 'wat' yn it plysjeburo smiten is. Wat dat krekt wie wurdt noch ûndersocht.

Mooglike brânbom

Neffens boarnen giet it om in fjoerwurk- of brânbom dy't rjochting of yn it plysjeburo smiten is. Oer de skea oft fertochten is op dit stuit noch neat bekend.