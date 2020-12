LIVEBLOG: dit bart der op âldjiersjûn yn Fryslân

Op in fjild oan de Morra op It Hearrenfean hawwe jongelju in brânbult makke. It giet om in fjild yn in wenhiem yn wyk De Greiden, oan de westkant fan It Hearrenfean. De plysje en de brânwacht binne rap op it plak kaam. De brânwacht hat it fjoer útmakke en de plysje hat mei omwenners sprutsen oer de brânbult. "Iets te groot en iets te druk," skreau de brânwacht.