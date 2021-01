Dit barde der yn de nijjiersnacht yn Fryslân

By it plysjeburo fan Noardeast-Fryslân yn Dokkum is mooglik in brânend foarwerp nei binnen smiten. De brânwacht waard krekt foar ienen alarmearre foar in brânmelding yn it plysjeburo. Al frij gau waard lykwols dúdlik dat der foar de brânwacht neat te rêden wie.

Neffens boarnen giet it om in fjoerwurk- of brânbom dy't rjochting of yn it plysjeburo smiten is. Oer de skea is op dit stuit neat bekend.