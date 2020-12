Warskôgingen foar mist en glêdens: KNMI jout koade giel foar Fryslân

It KNMI warskôget foar tichte mist en hat foar Fryslân koade giel ôfjûn. Fanwege min sicht kinne der rydomstannichheden gefaarlik wêze. Neffens it KNMI kin de mist ferriedlik wêze om't it hommels opdûke kin. Fierder is der kâns op glêdens. Yntusken wurdt der op in soad plakken sâlt struid.