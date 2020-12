Needbefel foar Molenplein op It Hearrenfean fanwege 'corona endparty'

Op sosjale media, mei flyers en op WhatsApp wie in oprop dien om nei de endparty te kommen. Dy berjochten kamen ek by minsken fan de hurde kearn fan SC Hearrenfean en oanhingers fan 'Onrecht TV' terjochte. Mooglik soene de minsken de iepenbiere oarde fersteure.

Driging 'van dusdanig karakter'

De flyers hawwe foar ûnrêst soarge by ûndernimmers op It Hearrenfean. Neffens de gemeente wie de driging fan in 'dusdanig karakter' dat sy noed hiene oer 'ernstige wanordelijkheden en/of oproerige bewegingen.' Op 19 en 26 desimber hawwe der neffens de gemeente ek ferlykbere oproppen en gearkomsten west op in oare lokaasje op It Hearrenfean.

Ut sintrum wei

Boargemaster Van der Zwan hie it befel ôfkundige dat alle minsken dy't de iepenbiere oarde fersteure soene mei 'opruiend of wanordelijk gedrag', by oanwizing fan de plysje of hanthaveners út it sintrum wei moatte.