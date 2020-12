Wat te dwaan mei mist op de dyk?

It ûngelok op de A32 ferline jier stiet noch in soad minsken by. Jolanda Koen siet mei in freondinne en twa bern yn de auto, seit se. Doe't se de sneldyk opdraaiden by Akkrum wie der noch neat oan 'e hân, mar oan de ein fan de oprit seagen sy neat mear. "We draaiden de autoruten iepen en it wie sa deastil", fertelt se. "Dat wie hiel ferfrjemdzjend. We ha besocht om te helpen, mar doarden net oer de dyk, want we koenen hearre dat auto's opinoar klapten."

Sa ticht as in muorre

"Die avond zit noch in mijn geheugen gegrift", seit Maaike Triemstra, dy't mei twa oaren ûnderweis wie. "Het was verschrikkelijk. Bij Akkrum ontstond er uit het niets een mistbank, zo dicht als een muur. We moesten bovenop de rem." Nei in goed oere koene se fierder, mar it duorre noch wol twa oant trije oeren foardat se thús wienen. "We hebben elkaar omhelsd en een potje gejankt door de spanning."

"Twa lytse famkes efteryn 'e auto, wat no?"

"By Akkrum waarden we troch de plysje fan 'e dyk helle", seit Winanda Brander. "Lyk foar ús wiene meardere ûngelokken bard en we mochten net fierder. We koenen gjin meter foarút sjen. En dat mei twa lytse famkes efteryn 'e auto, wat no?" Uteinlik ha se de auto stean litten en nei it treinstasjon fan Akkrum rûn. "Mar der gie gjin trein mear nei Frjentsjer. Myn omke en tante binne doe oer Ljouwert riden, ha ús oppikt op it stasjon en feilich yn Frjentsjer ôfsetten. Dat wie ek gjin noflike rit, mar stadichoan kamen we der wol. Wat wiene wy bliid."

"Oriënteren was onmogelijk"

Anja Nieuwenhuis-Yntema fan Wolvegea hat noch altyd lest fan wat der ferline jier bard is. "Het was net alsof je je ogen dicht hebt, alleen dan volledig wit", skriuwt se. "Ik ben als een gek uit de auto gesprongen en gevraagd of er gewonden waren en of er al 112 was gebeld. Een vrouw die haar auto in de vangrail had, was al huilend aan het bellen. Diezelfde vrouw gebaarde dat ik per direct achter de vangrail moest komen. Ik dacht: jemig, wat is die vangrail hoog."

Uteinlik thús komme wie net ienfâldich: "Oriënteren was onmogelijk. Ik heb de alarmverlichting aan gedaan, de auto's die ik tegenkwam namen dit over. Het was niet alleen een middel om zichtbaarder te zijn, maar ook om zelf iets meer te kunnen zien." Nei in 'horrorrit' is se úteinlik thúskaam yn Wolvegea. "Nu, bijna een jaar later, heb ik er nog steeds last van. Als het mistig is of hard regent en ik de witte strepen niet goed kan zien, maar ook wanneer mensen onverwacht remmen op de snelweg."