Ina Sjerps as earste froulike boargemaster nei Harns, de 'andere havenstad'

Rotterdam is in hiel oare omjouwing as de gemeente Harns, dy't mar ien stêd (Harns) en twa doarpen (Mullum en Winaam) hat. Fierder is boargemaster wêze nij foar har, mar se hat er betrouwen yn: "Ik probeer me altijd zo goed mogelijk aan te passen. Ik zal in het begin zeker een fout maken, maar dat is menselijk."

Boppedat sy hat yn har tiid as gemeentesekretaris yn Rotterdam fiif boargemasters meimakke. Sjerps seit hjiroer: "Ik heb hiervan veel geleerd en ik probeer nu mijn eigen weg te vinden."