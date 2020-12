Persoan oanholden by brân op âld fabryksterrein oan de Pôlle op De Lemmer

De brânwacht hie it fjoer rap ûnder kontrôle. Yn de ôfrûne jierren hawwe der op it terrein al ferskate brânstichtingen west. Oan de Pôlle stiet in âld en no leechsteand fabrykskompleks, bekend ûnder de namme Houtmolen. Op it terrein moatte noch wenten komme.