Jongelju wolle de macht: partij JONG wol nei de Twadde Keamer

Gjin partijlieder

Jacob is de oprjochter fan partij JONG, mar hy is net de partijlieder fan 'e jonge partij. Hy hat dêr gjin ambysjes foar. "Op it stuit sit ik yn 'e middenmoat, net heech, haha." De lieder fan 'e partij is de 19-jierrige Jacob Tichelaar. Dochs soe Jacob hiel grutsk wêze as syn partij op 17 maart in sit krijt yn Den Haag. "Fansels hoopje ik dat wy 1 of 2 sitten krije. Eltse sit is in bonus. "

Oft hy oer in pear jier noch in posysje hat by JONG bliuwt in fraachteken. "Ik bin al 25 jier en dan bin ik net mear 'echt' jong."