Syktocht nei fermiste frou yn wetter Snits smyt neat op

In foarbygonger hie de frou sjoen. Doe't hy efkes letter wer sjen gie, wie de frou ferdwûn. De plysje waard ynskeakele. Dy hat mei in plysjeboat op it wetter socht nei de frou.

Foar de wissichheid waarden der in traumahelikopter en ambulânes ynskeakele, mar dy kearden werom. Ek in dûkploech fan de brânwacht waard derby helle. Dêrneist socht de brânwacht mei in heechwurker boppe it wetter.

De plysje en de brânwacht troffen lykwols neat oan, wêrnei't de sykaksje beëinige waard.