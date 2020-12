Explosieven Opruimingsdienst ûndersiket fertocht foarwerp yn Drachten

De plysje en hanthaving sleaten de tagongsdyk nei de tunnel ôf foar fytsers en fuotgongers. In ferkenner fan de plysje waard derby helle om it foarwerp te besjen. Dy fertroude it net en alarmearre de EOD út Soesterberg. De EOD arrivearre om 22.30 oere hinne en ûndersocht it foarwerp.

Nei koarte tiid waard it foarwerp ferpakt en meinaam troch de eksplosive-oprommingstsjinst. It is noch hieltyd ûnbekend om wat foar foarwerp it krekt gie. Om 22.45 oere waard de tunnel wer frijjûn foar fytsers en fuotgongers.