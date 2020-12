Wa stiet op nûmer 1 yn de Fryske Top 100? Harkje no nei de top 10

Rekôrtal stimmen

It thúsbliuwen hat it Fryske publyk massaal oan it stimmen brocht: 10.497 minsken hawwe har fiif favorite Frysktalige ferskes trochjûn. Dat is in rekôr. In protte lieten dy't keazen wurde, litte in corona-effekt sjen. Sa komt Joop Spykstra mei it liet 'Leve yn Corona tiid' binnen op 29. Sander Metz, dy't in protte muzyk makket yn fersoargingshuzen, stiet mei 'As it libben mistich wurdt' op 44.

Opfallend oan de oare njoggentich nûmers is 'Skriem om my' fan Carla de Bruine. Dat komt nij binnen op plak 11. Piter Wilkens komt ek dit jier wer it faakst foar yn de top 100, mei acht ferskate nûmers.