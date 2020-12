Kjeld en tsjûke mist op âldjiersjûn en -nacht ferwachte, warskôging foar glêdens

Paulusma: "Aldjiersjûn en âldjiersnacht kâns op mist en tsjûke mist, temperatueren 0 en -1. Dat betsjut dat der kâns is op ferriederlike glêdens en yn mistgebieten matich of min sicht."

Op âldjiersdei is der oerdeis in soad bewolking mei in buike, benammen yn it Waadgebiet komt de sinne dertroch. De temperatuer oerdeis 4 graden. In fergelykber waarbyld ferwachtet Paulusma foar nijjiersdei. Nei it wykein krije we stadichoan kâns op wat mear winterske buien.