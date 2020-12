Ina Sjerps foardroegen as nije boargemaster gemeente Harns

Ina Sjerps (61) fan Den Haag is troch de betrouwenskommisje en gemeenteried foardroegen as nije boargemaster foar de gemeente Harns. Sy is keazen út in seleksje fan 25 kandidaten. De ried sjocht yn Sjerps in sterke en ûndernimmende boargemaster dy't goed by Harns past.