Bystânsaffêre om boadskippen rekket ek famylje op It Hearrenfean

"It probleem is dat ús dochter alle moannen mei de bystânsútkearing earst in ôftrek fan skuld hat," begjint in emosjonele Brandsma har ferhaal. "It is foar har altyd al in flinke put om rûn te kommen."

Boadskippen

De famylje woe helpe om it libben wer wat op de rit te krijen. "Doe't it destiids dreech mei har gie, hawwe wy har holpen. Sy koe eltse dei by ús ite en dan kocht sy de boadskippen foar ús en foar harsels, ek om har maatskiplik wat yn beweging te hâlden. Dy boadskippen betelle se sels en wy betellen har letter de boadskippen dy't foar ús bedoeld wiene werom, want dat wie ús iten. Sa ha wy dat jierren dien."