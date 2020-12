Net golvje troch wetteroerlêst op de banen: "Het wordt een grote modderpoel"

Sa hat Ljouwerter golfklup De Groene Ster de baan slute moatten. As it sintsje skynt, wolle leafhawwers wol in baltsje slaan, mar op it terrein lizze allegear wetterplassen. De measte stikken lizze leger as de omjouwing. De baan is út foarsoarch ôfsletten foar it publyk.

"Het eerste waar je mee stopt, dat zijn de handycars", leit bestjoerslid Jan Heidstra út. "Dat zijn de karretjes waar je mee kunt rijden. Die hebben nogal een gewicht en dan zak je snel weg in de modder. We laten ze al een tijdje niet meer toe op de baan." No kinne ek de trolleys en golfers net mear talitten wurde. It soe de grûn ferniele.