Middenyn de kettingbotsing op âldjiersdei 2019: "Ik tocht, dit oerlibje ik net"

De mist kaam út it neat, fertelt Paulusma. "Ik kaam fan Joure en we soene nei Ljouwert, nei de heit fan myn freondin, dy lei yn in revalidaasjesintrum. Der wie fierder ek hielendal neat oan de hân, dus wy riden dy kant op. Dan ride je en ynienen - dan bin ik ek bliid dat elkenien itselde ferhaal hat - wie it krekt of die ien in lekken om je holle hinne. Je seagen hielendal neat mear."

"Doe wie it remje, remje en in bytsje panyk. Nei in pear sekonden komst út de mist wei en dan seach ik twa of trije auto's stean. Neffens myn freondinne ha ik noch besocht deromhinne te stjoeren. Mar ik bin der boppe-op knald."

Folle snelheid

"We soene derút, mar doe sei se: sitten bliuwe want no komme se fan achteren. En dat wie ek sa, se kamen fan achteren en fan links en rjochts en alle kanten fleagen se boppe-op je", fertelt Paulusma. Hy belibbe dêrnei rare mominten.