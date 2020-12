Tal nije coronabesmettingen yn Fryslân wer tanaam, fiif minsken ferstoarn

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 211 nije coronabesmettingen fêststeld. Dat meldt it RIVM. It binne der 8 mear as tiisdei, doe't 203 gefallen meld waarden. It deistige tal meldingen kin aardich skommelje en dat hat te krijen mei de feestdagen.