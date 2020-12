Oaljekoeken ferkeapje yn coronatiid: "Minder gesellich, mar ek minder gaoatysk"

Eins kin dizze ekstra finansjele ynjeksje neffens foarsitter Petra Reinders ek net mear mist wurde. En dêr like it yn earsten dit jier fanwegen de coronamaatregels wol op. Want sutelje kin no eins net mear. Dêrom is keazen foar in kreamke by it buerthûs De Herberg.

"En no mar hoopje dat de aksje oanslacht", sa seit Petra. Want sy begrypt ek wol dat minsken earder oaljekoeken keapje sille as se oan de doar brocht wurde as dat se hjirfoar spesjaal nei it 'doarpshús' komme moatte. "We hoopje dat de doarpsbewenners solidêr wêze sille, want de follybalferiening wurdt breed droegen. Mar it bliuwt in hiele útdaging".