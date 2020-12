Ynternetkriminaliteit yn Fryslân tanaam yn twadde coronalockdown

Sûnt de twadde lockdown is it tal meldingen fan cybercrime yn Fryslân bot tanaam. Tusken septimber en novimber lei it tal meldingen fan online kriminaliteit hast 16 persint heger as in jier earder. Dat docht bliken út ûndersyk fan VPNGids.nl nei de ynfloed fan lockdowns op kriminaliteit, op basis fan plysjesifers.