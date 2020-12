Op de Steenwijkerweg by De Blesse is tiisdeitejûn in auto oer de kop slein. De auto kaam tsjin in beam ta stilstân. By it ûngelok rekke net ien ferwûne. Der is wol in ambulânse op it plak kaam ta kontrôle. De plysje hat de dyk in skoft ôfsletten foar ferkear.