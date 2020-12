't Woanskip-remix heech yn Fryske Top 100: "Kin my neat skele juh!"

"Dit is fantastysk fansels, it is wol in goed teken. Wy hawwe besocht safolle as mooglik it orizjineel yntakt en werkenber te hâlden. Mar wy hawwe der ek ús eigen draai oan jûn mei in flink stikje tempo en wat kicks," seit Sahieter.

Bûgje foar it orizjineel

Dochs seit de hardstyle dj dat it ek wol wat nuver fielt om heger te einigjen as Anneke Douma sels. "Ik wol fansels wol loyaal bliuwe oan Anneke, sy hat har al sa lang ynset om de minsken te fermeitsjen. It is moai om der boppe te stean, hoe heger, hoe better, mar ik bliuw bûgjen foar it orizjineel."

"It kin my neat skele juh!"

De sjongster sels hat dêr lykwols hielendal gjin problemen mei. "Och dy leave Pieter, jonge: lokwinske! Ik fyn it fantastysk! Fan dei ien ôf wiest entûsjast. It waard tiid dat it nûmer yn in nij jaske komt, fyn ik. Ik bin der grutsk op. It kin my neat skele juh!", seit sy.