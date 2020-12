Ek yn coronatiid Sint-Thomaslieden yn Ketlik: mar wol mei moffen oan

Fan Eaststellingwerf oan De Dokkumer Wâlden

Iuwen lyn bestie de tradysje fan Sint-Thomaslieden op folle mear plakken: fan Aldeberkeap yn Eaststellingwerf oant De Dokkumer Wâlden yn it Noarden. Sa waard it eartiids ek yn Donkerbroek, De Himrik, Hoarnstersweach, Wynterp, Súd-Drachten, Ald Beets, Koartsweagen, Burgum en Hurdegaryp dien.

Yn guon plakken binne de klokhuzen lykwols ôfbrutsen en hjoed-de-dei bestiet de tradysje allinne noch yn Aldhoarne en Ketlik. Yn it ferline hat it wolris sa west dat der mear as 80 minsken op it tsjerkhôf fan Ketlik stiene.

Kweade geasten

It doel fan it Sint-Thomaslieden wie it suverjen fan de loft fan de kweade geasten. It wie in foarm fan 'plúsliede', ek wol 'diveljeie' neamd. It 'klokstjoere' is noch in hiele keunst, twa man liede de klokken yn in ritme dat men in 'fjouwerkante slach' neamde.