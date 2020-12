De Harmonie moediget de Friezen op mei kanvaskeunst

Kanvas

It giet om twa mediakeunstprojeksjes mei as titel 'Canvas', wêrby't De Harmonie as 'doek' it útgongspunt is. Fan nijjiersdei ôf is de earste film alle jûnen sichtber. De projeksjes hawwe gjin ferhaalline, wêrtroch't it net nedich is om stean te bliuwen. Dat is dan ek net de bedoeling. It aardige is dat foarbygongers hieltyd wer wat oars te sjen krije.