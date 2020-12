It ferfier nei de sikehuzen ta fernimt de gefolgen fan de druk op de ic's. By de ambulânsesoarch binne coronaritten 'dagelijkse kost'. Der is gjin dei mear by wêrop't de ambulânsen fan Kijlstra gjin coronaritten mear hawwe. Kijlstra docht it ambulânseferfier fan coronapsjinten foar it Noarden yn gearwurking mei it UMCG.