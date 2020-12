1.000 oaljekoeken foar âlderein seinge troch de pastoar fan Snits

Yn it coronajier nei de minsken ta

It idee foar de oaljekoeken komt ek by him wei. "Wy sponsorje elts jier mei Heel Sneek Zingt wy oaljekoeken foar de katolike tsjerke. Dat koe net trochgean dit jier. Dus doe tochten wy: as wy se no ynseingje en nei de tehuzen ta bringe. Dat fûnen sy in prachtich idee."

It giet net sasear oer de oaljekoeken, mar mear om it gebear, jout de pastoar oan. Dat we zo dadelijk naar mensen toe gaan, naar tehuizen, verpleeghuizen en woningen waar oudere mensen wonen. Er kan niet zoveel in deze tijd, maar alleen al dat mensen ons even zien namens de kerk en de gemeenschap, dat doet goed," seit Van der Weide.