Omrop TIP: Omrop Fryslân stjoert programma's oer Teake van der Meer út

Typysk Teake is in programma út 2011. Eelke Lok prate yn de twadielige rige mei Teake van der Meer oer hoe't syn typkes ta stân kamen en wêr't er syn ynspiraasje opdie. Typysk Teake is op tiisdei 29 en woansdei 30 desimber yn twa dielen te sjen, beide jûnen om 20.30 oere by Omrop Fryslân op telefyzje.