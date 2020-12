Harns pleatst kamera's yn wyk Oosterpark fanwege brânstichtingen

De gemeente Harns hat yn de wyk Oosterpark en by it wensoarchsintrum De Batting kamera's pleatst. Der is mear tafersjoch nedich omdat der yn de ôfrûne tiid meardere kearen besocht is brân te stichten. Yn oerlis mei de plysje hat de gemeente dêrom sân kamera's pleatst. Omwenners hawwe berjocht hân fan de plysje.