203 nije coronabesmettingen yn Fryslân yn de ôfrûne 24 oeren

Minder testen mei de feestdagen

It werklike tal besmettingen leit mooglik heger. It die bliken dat mei de feestdagen minder minsken har teste litten hawwe. "Tussen de 1.000 en 1.300 de afgelopen dagen, terwijl we eerder meer dan 2.000 testten", sei GGD-dokter Everhard Hofstra earder tsjin Omrop Fryslân. "Maar per 100 testen vinden we nog wel steeds net zoveel positieve gevallen als eerst. De komende dagen gaan uitwijzen wat er werkelijk is gebeurd met de kerst."