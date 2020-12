Buma slút hûs oan de Ljouwerter Voorstreek om 905 himpplanten

De plysje fûn de drugs op 26 oktober al. Buma woe it gebou mids desimber al slute, mar de bewenner wie it der net mei iens en stapte nei de rjochter. Dy hat de boargemaster no gelyk jûn, wêrtroch't it hûs dochs ticht giet. It gebou moat trije moannen ticht bliuwe.