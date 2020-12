Carla de Bruine komt met 'Skriem om my' nieuw binnen op 11 in Fryske top 100

'Skriem om my' is afgelopen jaar speciaal geproduceerd en opgenomen voor het filmproject van Steven de Jong over Grutte Pier. Nog een hoge binnenkomer is de remix van ''t Woanskip' door Pieter Sahieter, die staat op plaats 19.

Hûnewipperrock, Las Bandidas en Harkemase Boys

In totaal zijn er zestien nieuwe binnenkomers tussen plaatsen 11 en 100. Het is goed te zien dat er actiegevoerd is voor sommige nummers, want die zijn door veel mensen op 1 gezet in de persoonlijke lijsten. Dat zijn bijvoorbeeld 'Hûnewipperrock' van Corneum (op 24), 'It brûst' van Las Bandidas (op 36), het clublied van voetbalclub Harkemase Boys op 80 en de Paesens Riders met 'Gelfke hat in Polo' (op 93).

Coronamuziek

Het thuis blijven brengt het Friese publiek massaal aan het stemmen: 10.497 mensen hebben hun vijf favoriete Friestalige liedjes doorgegeven, dat is een record. Veel liedjes die gekozen worden, laten een coronaeffect zien. Zo komt Joop Spykstra met het lied 'Leve yn Corona tiid' binnen op 29. Sander Metz, die veel muziek maakt in verzorgingshuizen, staat met 'As it libben mistich wurdt' op 44.

Piter Wilkens komt ook dit jaar weer het vaakst voor in de top 100, met acht verschillende nummers.