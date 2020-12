Fûns jout hast 300.000 euro oan 23 inisjativen yn Noardwest-Fryslân

Der binne sinnepanielen lein op it gebou yn Doanjum, en ek ledferljochting en flierferwaarming oanlein. Fierder komt der in skodoar, sadat de ferbining mei it njonkenlizzende keatsfjild better is.

Jild foar keatsen

Yn Goutum giet hast 20.000 euro nei de keatsklup. Dy wolle in keatsmuorre oanlizze, in eigen kompetysje begjinne en meidwaan oan de KNKB-kompetysje. De KNKB sels krijt ek hast 20.000 euro foar de oanlis fan in mobile keatsmuorre yn de gemeente Waadhoeke. Dat moat de sport wallball fergrutsje op in leechdrompelige wize.