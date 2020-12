Noarderlingen ferwachtsje net in soad fan plysje nei oanjefte fan oplichting

It Noarden is net unyk: oare Nederlanners oardielje itselde oer it dwaan fan oanjefte nei oplichting. Ien tredde fan de panelleden seit wolris oplichte te wêzen en sawat de helte dêrfan die oanjefte by de plysje. Fan de groep dy't oanjefte die fan oplichting, seit de helte dêr nea mear wat fan heard te hawwen. In kwart krige it berjocht fan de plysje dat de saak net oppakt wurde soe.

Oer it algemien fiele de minsken dy't oanjefte dogge harren goed heard en holpen troch de plysje. Dochs ha de measten dêrnei net in soad betrouwen yn in goeie ôfrin. Dat gefoel komt net út de loft fallen, want lanlik wurde de ôfrûne jierren hieltyd minder oplichtingssaken oplost.

Guod of jild kwyt

De plysje koe yn 2019 yn it Noarden mar yn twa prosint fan de registrearre oplichtingssaken in fertochte oanwize, blykt út de meast resinte plysjesifers. Net dúdlik is yn hoefolle saken oft ek echt in feroardieling plakfûn hat.

De dielnimmers fan de enkête krigen hast nea in befredigjend gefoel nei harren oanjefte. Fan harren seach 80 prosint nea mear wat werom fan harren stellen jild of guod. De helte fan de minsken seit dat de dieder nea arrestearre is en goed ien tredde wit net oft de plysje ea ien te pakken krigen hat yn harren saak. In grutte groep tinkt dat dat komt trochdat de saak net of net folslein opnaam is yn de oanjefte.

Personielstekoart

De Eenheid Noord-Nederland, dêr't de trije noardlike provinsjes ûnder falle, komt hannen tekoart efter de oanjeftedesk. Dat blykt út sikken dy't yn hannen binne fan RTV Drente, RTV Noord en Omrop Fryslân nei in berop op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) by de plysje. Der is ek mear personiel nedich by de taktyske opspoaring. Dat binne de aginten dy't úteinlik oan de slach moatte mei de oanjeften.