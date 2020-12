300 frijwilligers yn Seisbierrum en Pitersbierrum yn aksje foar doarpssintrum

"Doe hat de gemeente it omearme", fertelt Jelle Jan Wissmann fan it doarpsbelang. "It draachflak yn it doarp is dêrnei enoarm wurden. We ha 300 frijwilligers op papier dy't wol oan de slach woenen."

Oar wurk troch corona

Doarpsbelang hat dêrnei wurk socht foar elkenien dy't meihelpe woe. "We dogge no yn- en ompakwurk. De earste moannen makken we folderpakketsjes, mar dat foel fuort troch de coronakrisis. Doe ha we om tafel sitten mei it bedriuw út Frjentsjer dêr't we dit wurk mei dogge. Se ha no hiel oar wurk foar ús, bygelyks stikkers plakke. Mar it is hiel divers." Earder koe dat noch yn it kluphûs, no dogge de measte minsken it wurk thús.

Yn totaal is sa'n 2,2 miljoen euro nedich. De doarpen tikje de 2 miljoen hast oan. En sa'n 300 minsken wolle dus wol meihelpe. "Der is absolút ferlet fan de MFA", fertelt Wissmann. "Minsken wolle graach dat it gebeurt. De ien wol wol helpe by it slopen, in oar wol skilderje en der binne guon dy't goed binne mei it papierwurk."