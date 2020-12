Plysje hâldt Drachtster oan mei ferbeane wapens

Yn Drachten is moandei in man fan 19 jier oanholden foar it besit fan wapens. Hy waard yn in tunnel oan de Martinus de Boerstrjitte oantroffen mei in gasdrukpistoal, in flintermes en in keukenmes. Neffens de plysje wie it keukenmes op sa'n wize bewurke dat it dêrmei in ferbean wapen wurden is.