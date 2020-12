Hokker Fryske reedriders hawwe harren pleatst foar de ynternasjonale toernoaien?

500 meter

Op de koartste sprintôfstân binne trije Friezinnen te bewûnderjen op it wrâldkampioenskip. Femke Kok fan Nij Beets en Suzanne Schulting fan It Hearrenfean rieden harren by de bêste fiif. Kok die dat sels yn de twadde tiid ea yn Thialf ferriden. Michelle de Jong fan Rottum einige as fjirde en mei nei de wrâldbeker. By de manlju slagge it Jesper Hospes net om him te pleatsen foar de ynternasjonale toernoaien. Hy waard sânde.

1.000 meter

Olympysk shorttrackkampioene Suzanne Schulting hie ek op dizze ôfstân súkses. Se ried in dik persoanlik rekôr en einige dêrmei as tredde. Dat is genôch foar in startplak op it WK. Kok en Antoinette de Jong waarden respektyflik fjirde en fiifde en meie dus nei de wrâldbekers. Yn it kombiklassemint fan de 500 en 1.000 meter wiene Kok en Schulting de twa bêsten. Dat levere dan wer in startplak op it EK sprint op. Jutta Leerdam waard yn dat klassemint net meinaam, om't sy har mei har titel op it NK sprint al pleatst hie.

By de manlju wie Jesper Hospes op it santjinde plak de bêste Fries. Hy kaam net yn oanmerking foar pleatsing foar it EK sprint.