Aanpak van medicijnentekort loopt vertraging op; apotheker moet nee verkopen

"Het komt geregeld voor dat we nee moeten verkopen", vertelt Jouke de Jong, van de Friese apothekersvereniging. Hij noemt de oplopende tekorten zorgelijk.

De extra voorraad moet er halverwege 2022 zijn. "Zoiets opbouwen duurt wel twee jaar en het gaat om geld. Het is niet duidelijk wie dat moet betalen."

De tekorten zijn mondiaal, maar volgens De Jong is het ook een landelijk probleem. "Een bepaald antistollingsmiddel is niet in Nederland te krijgen, maar wel in Duitsland. En eerder was er een tekort aan antibioticum bij blaasontsteking en het alternatief was een zwaardere kuur, maar dan heb je ook andere bijwerkingen."