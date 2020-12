Sjoernalist Sietse de Vries: "Teake wie in folkskomyk, der komt gjin opfolger"

Mear as 50 jier luts "Lytse Teake" folle sealen. "Hy wie yn Fryslân echt grut, mar dêrbûten hat, tink ik, net ien fan him heard. Hy wie in regionale artyst, de 'enige in zijn soort', in absolút fakman. Op it poadium wie er folslein thús. Hy wie ek net senuwachtich en makke him nergens drok om. Hy wist dat de seal út syn hân iet. Op it poadium wie hy de baas. It wie syn habitat."

Syn iennige doel wie: de minsken fermeitsje. "Hy woe ek net oars. Hy hie net de ambysje om minsken ta in oar stânpunt te ferlieden of om op misstannnen yn de maatskippij te wizen."

Amearika

Teake van der Meer waard geregeld frege om foar de Friezen om utens yn Amearika op te treden, mar hy doarde net te fleanen, dus hy wegere altyd. "Mar op in stuit, ik tink sa'n tritich jier lyn, hie er dy eangst oerwûn en hat er nei Los Angeles west. As jonge sjoernalist hie ik de haadredaksje frege oft ik mei mocht. Hy hat dêr de stjerren fan de himel spile."

"De krante hie noch net sa faak oer him skreaun, om't we faak nije ûntwikkelingen folgje en Teake wie net fernijend. Hy hie himsels wat oanleard en dat hat er fyftich jier dien."

Stil en swiersettich

Bûten it poadium wie it in stil man. "Dat sei er ek altyd yn ynterviews. Yn selskip frege er net om oandacht. Hy hat syn frou net de earen fan holle kletst. Hy wie ek wol wat swiersettich en ek egosintrysk. Nei ôfrin fan de foarstelling gie er altyd fuort nei hûs, hy bleau net om noch wat nei te praten."