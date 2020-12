Munysje yn de grûn by Koarnwert op plak fan oanlis wynpark Nij Hiddum-Houw

By de oanlis fan it wynmûnepark Nij Hiddum-Houw by Koarnwert is munysje oantroffen. It giet nei alle gedachten om munysje út de Twadde Wrâldoarloch. Yn de maaiedagen fan 1940 is dêr fûleindich fochten, de Wûnsstelling en de Ofslútdyk wienen belangrike doelen foar de Dútske troepen. It fernuveret Henri Meijering fan it Kazemattenmuseum dan ek net dat dy eksplosiven dêr fûn binne.