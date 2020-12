Hantekenaksje tsjin sintralisearring keukens fan soarchoanbieder Patyna

Der is yntusken in protestaksje begûn troch de freon fan in bewenner, Imko Kimm. Hy hat brieven stjoerd nei bewenners fan alle lokaasjes. En hopet sa op in soad hantekens tsjin de sluting fan de keukens. De man wennet sels net yn ien fan de lokaasjes, mar lûkt him it ferhaal fan de koks en de bewenners oan.

Reaksje fan Patyna

Patyna sil tolve produksjekeukens werom bringe nei ien en dat kostet wurkgelegenheid, sa lit de soarchynstaansje witte yn in skriftlike reaksje. Ek de restaurants op de lokaasjes krije in minder promininte rol as it giet om it klearmeitsjen en iten fan mielen. Wol bliuwe de restaurants en húskeamers bestean. De plannen binne in foarnommen beslút en wurde noch foarlein oan de ûndernimmingsried en de sintrale kliïnteried. Nei dat advys nimt de Ried fan Bestjoer in definityf beslút.

De reorganiaasje sil gefolgen hawwe foar it keukenpersoniel. 'We streven ernaar om alle medewerkers die door deze ontwikkeling boventallig worden van werk naar werk begeleiden. Met de werknemersorganisaties zijn constructieve gesprekken gevoerd over een sociaal plan dat de sociale gevolgen van deze ontwikkeling moet opvangen', skriuwt Patyna.

It nije konsept fan iten en drinken bestiet út ferskate opsjes. Sa kinne bewenners sels it iten meitsje mei begelieding. Minsken kinne ek in diel sels meitsje en in diel bestelle, of hiele mielen kant en klear oanleverje litte.