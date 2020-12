In mar yn de Himpensermarpolder: opfang foar it wetter, en 'tafeltje dekje' foar de fûgels

It wiete natuergebiet is in proef fan Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer. "Der wurdt al mear as 10 jier praat oer de Himpensemar: is it eventueel geskikt om yn te setten by in kalamiteit mei heech wetter, lykas juster", seit boskwachter Jeffrey Huizenga fan Staatsbosbeheer. "We ha sein: dat moatte we ris besykje. Mei in proef kinne we it kontrolearre dwaan en sjen wat it effekt is".

"Yn de praktyk is it hiel ienfâldich, mar je ha mei brûkers te krijen, mei foarsjenningen", seit Huizinga. Dêrom hat Staatsbosbeheer mei pachters om tafel sitten foar it eksperimint mei it wetter. En dat hie resultaat. "We ha mear as twa wiken lyn it gemaal al útset. Doe pompten we al gjin wetter mear út de polder", seit Huizenga. No leit de polder der al hiel oars by. "Dit is it resultaat, dat mei der wêze. De mar is wer werom."